158 kilogram esrarla yakalandı: Haberim yok…
Adana'da, Doğu illerinden kente gelen bir TIR'da yapılan aramada, kahve paketlerine gizlenmiş 158 kilo esrar ele geçirildi. Şoför tutuklandı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğu illerinden Adana’ya uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, takibe aldıkları TIR’ı kent girişinde uygulama noktasında durdurdu.
TIR’da narkotik köpek Uzi’nin de katılımıyla yapılan aramada, dorse bölümünde briketler arasına gizlenmiş, 260 kahve paketinde toplam 158 kilo esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan TIR şoförü İbrahim A., emniyetteki ifadesinde, “Bu paketlerden haberim yoktu. Görünce ben de şaşırdım” dedi. İbrahim A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. (DHA)