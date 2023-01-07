16 yaşındaki Dilber, kardeşinden tabancayı almak isterken vurulmuş

Gaziantep'te, annesiyle çöp atarken karnına yorgun mermi isabet ettiği iddia edilen Dilber Öztürkmen'in (16), küçük kardeşinin elinden tabancayı almaya çalışırken vurularak yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayla ilgili gözaltına alınan Dilber'in babası A.Ö. ve amcası S.Ö., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Olay, 16 Aralık günü Güzelvadi Mahallesinde meydana geldi. Karnından yaralanan Dilber, ailesi tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. İddiaya göre, Dilber’in annesi N.Ö., kızının kendisi ile birlikte çöp atarken birden yere yığıldığını ifade etti. Hastanede ameliyat geçiren Dilber, operasyonun ardından yoğun bakım ünitesine alındı. Burada 13 gün boyunca tedavi gören Dilber, 29 Aralık günü yaşamını yitirdi.

KARDEŞİNDEN TABANCAYI ALMAK İSTERKEN VURULMUŞ

Polis, Dilber Öztürkmen’in ölümüne ilişkin çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayın meydana geldiği yer olarak gösterilen bölgede araştırma ve incelemelerde bulundu. Bölgedeki çok sayıda kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, olayın olduğu belirtilen zaman dilimi içerisinde ne Dilberin ne de herhangi bir aile ferdinin görüntüsüne rastlamadı.

Aile fertlerinin ifadelerini alan ekipler, Dilber’in küçük kardeşlerinin de pedagog eşliğinde ifadelerine başvurdu. İsmi açıklanmayan ve 12 yaşından küçük olduğu belirtilen Dilber’in kardeşi, olay günü babasına ait tabancayı yanına aldığını, ablasının silahı kendisinden almak istediği esnada tabancanın ateş alarak ablasının vurulduğunu belirtti.

Bunun üzerine Dilber Öztürkmen’in babası A.Ö. ve amcası S.Ö., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından ‘taksirle öldürme’ suçundan mahkemeye çıkarılan A.Ö. ve S.Ö., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)