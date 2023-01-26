16 yaşındaki kız çocuğunu taciz etti tutuklandı

Muğla'nın Milas ilçesinde 16 yaşındaki kız çocuğunu tenha bir sokakta sıkıştırdıktan sonra bir eliyle ağzını kapatıp diğer eliyle de cinsel organını okşayarak cinsel istismarda bulunan şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Hisarbaşı Mahallesi'nde 4 gün önce akşam saatlerinde meydana gelen olayda 16 yaşındaki Ş.U.'yu takip ederek tenha bir sokağa girdikten sonra arkasından yaklaşık önce ağzını kapatıp bir köşe ye çeken ardından cinsel organını okşayarak cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 26 yaşındaki S.B. , Ş.U.'nun ailesi ile birlikte İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek yaptığı şikayet üzerine polis soruşturma başlattı. Olaydan sonra sinir krizleri geçirerek ailesinin çağırdığı ambulans ile hastaneye kaldırılan Ş.U.’nun tedavi gördüğü belirtildi.

İlçe Emniyet Müdürleri ekipleri 46 ev ve işyerinden temin ettikleri 600 saatlik kamera görüntülerini inceleyip şüpheliyi tespit etti. Teknik takibe alın şüpheli S.B. saklandığı evde polisler tarafından yakalandı.

S.B. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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