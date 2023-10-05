17 yaşındaki Elif Kocadere, 1 aydır kayıp
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, 7 Eylül'de evrak çıkarmak için iş yerinden ayrılan 17 yaşındaki Elif Kocadere'den 1 aydır haber alınamıyor.
Kastamonu’nun Tosya ilçesinde annesiyle yaşayan Elif Kocadere, öğle saatlerinde evrak çıkarmak için iş yerinden ayrıldıktan sonra geri dönmedi.
Mesai arkadaşları, Kocadere’nin ailesiyle iletişime geçerek durumu bildirdi. Aile, kendi çabalarıyla kızlarına ulaşamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu.
Kocadere’nin ailesi, kızlarının fotoğraflarını sosyal medyada paylaşarak ve bölgede dağıtarak görenlerin haber vermesini istedi.
“ÖLÜYSE ÖLÜSÜNÜ, DİRİYSE DİRİSİNİ BULSUNLAR”
Aynur Kocadere, kızının kaybolmadan 5 gün önce yeni işe başladığını belirterek, “İş yerinden 2 kişi kaybolduktan sonra peşinden gitmiş ama bulamamış. En son Dörtyol mevkisinde görmüşler, bir daha gören olmamış. 1 aydır ne telefondan duyabiliyorum, ne kendisini görebiliyorum. 1 aydır gözümü yummadım. Ölüyse ölüsünü, diriyse dirisini bulsunlar” dedi. (DHA)