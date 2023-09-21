17 yaşındaki İbrahim, sulama göletinde boğuldu
Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde yüzmek için sulama göletine giren 17 yaşındaki İbrahim Can Karaçam biranda gözden kayboldu. Dalgıçların yaptığı aramada Karaçam'ın cansız bedenine ulaşıldı.
Mihalıççık ilçesi Yeşilyurt Güney Mahallesi’nde yüzmek için sulama göletine giren İbrahim Can Karaçam gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
AFAD dalgıçları suya girerek İbrahim Can Karaçamın cenazesine ulaştı. Karaçamın cesedi, savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. (DHA)