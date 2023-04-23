18 yaşındaki Efe motosiklet kazasında öldü
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir motosiklet ile otomobil çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motosikletin sürücüsü Efe Rıdvan Soy (18) hayatını kaybetti, arkadaşı Bedirhan Bolat ise yaralandı.
Kaza, Serinevler Mahallesi’nde dün gece meydana geldi. 27 ADL 033 plakalı motosikleti kullanan Efe Rıdvan Soy, Hassa yönünde ilerlerken, D.H. yönetimindeki 34 SY 0976 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü 18 yaşındaki Efe Rıdvan Soy ve arkadaşı Bedirhan Bolat yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak, Efe Rıdvan Soy doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Bedirhan Bolat’ın tedavisi devam ederken, otomobil sürücüsü D.H. gözaltına alındı. (DHA)