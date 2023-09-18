18 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, 18 yaşındaki Baran Çatalbaşoğlu, bir kişi ile aralarında çıkan bıçaklı kavgada yaşamını yitirdi.

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İzmir’de gerçekleşen olay, Karşıyaka ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde saat 23.00 sularında meydana geldi. İddiaya göre, Baran Çatalbaşoğlu ile B.A. adlı şahıs arasında belirsiz bir nedenle bir tartışma başladı. Bu tartışma, hızla şiddetli bir kavgaya dönüştü. Kavga sırasında, B.A. tarafından saldırıya uğrayan Baran Çatalbaşoğlu, bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. Aynı kavgada, B.A. da darp sonucu yaralandı.

KURTARILAMADI

Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Baran Çatalbaşoğlu’na hemen müdahale etti ve ambulansla özel bir hastaneye sevk etti. Ancak yapılan tüm çabalara rağmen, Çatalbaşoğlu hayatını kaybetti.

Diğer yandan, darp sonucu yaralanan B.A., önce İzmir Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, ardından da Ege Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. B.A.’nın tedavisinin tamamlanmasının ardından emniyet yetkilileri tarafından sorgulanacağı öğrenildi.

Olay sonucu yaşamını yitiren Baran Çatalbaşoğlu’nun cesedi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)