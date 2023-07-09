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18 yaşındaki Veysi feci şekilde can verdi

Siirt'in Kurtalan ilçesinde, serinlemek için girdiği çayda kaybolan gencin cesedi bulundu.

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18 yaşındaki Veysi feci şekilde can verdi

Gözpınar köyünde yaşayan ve arkadaşlarıyla serinlemek için Ekinli köyü mevkisindeki Garzan Çayı’na giren Veysi Ulukan (18), bir süre sonra gözden kayboldu.

Arkadaşlarının ve çevredekilerin haber vermesi üzerine, olay yerine jandarma, 112 Acil Sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin, Ulukan’a ulaşmak için başlattığı çalışmalara, vatandaşlar da destek verdi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Bölgeye gelen Batman İtfaiyesi dalgıç ekiplerinin de destek verdiği arama çalışmaları sonucunda, Ulukan’ın cansız bedenine ulaşıldı.

Ulukan’ın cenazesi, otopsi işlemleri için 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi. (AA)

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