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2 kilo uyuşturucuyu müzik setine gizlemişler

Bayrampaşa 15 Temmuz Demokrasi Otogarında şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde müzik seti içerisine gizlenmiş 2 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü tutuklandı.

Yayınlanma: 10:21 - 24 Ocak 2023 Güncellenme:
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri,  19 Ocak Perşembe Günü 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda polis denetim noktasında yapılan kontroller sırasında, şüphe üzerine bir otomobil durdurdu.

Ekipler otomobil içesinde yaptığı aramada müzik seti içerisine gizlenmiş 2 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Otomobil sürücüsü Ö.Y. ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.  Cuma günü karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Ö.Y.  “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

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