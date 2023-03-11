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2 otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

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2 otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı

Hülya Bilmez’in (37) kullandığı 34 GZ 6084 plakalı otomobil, Halil İbrahim Yılmaz (32) idaresindeki 37 LG 310 plakalı otomobille, Kastamonu-Taşköprü kara yolu Akdoğantekke köyü mevkisinde çarpıştı.

9 KİŞİ YARALANDI

Kazada, sürücülerin yanı sıra araçlarda bulunan Bedriye (50) ve Sadriye Yılmaz (52), Arif (10) ve Mustafa Bilmez (8), Sadriye Deniz Şimşek (28), Huriye Şimşek (57) ile Nazmiye Erdem (56) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. (AA)

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