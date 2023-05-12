2 şehirde fuhuş operasyonu: 8 gözaltı
Muğla'nın Ortaca ilçesi ve Denizli'de faaliyet gösteren masaj salonlarına yapılan baskında 8 kişi gözaltına alındı.
Muğla İl Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen fuhuşla mücadele çalışmaları kapsamında, Ortaca ilçesi ve Denizli'de faaliyet gösteren masaj salonlarına baskın yapıldı.
Eş zamanlı baskınlarda fuhuş yaptırdığı tespit edilen 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda 12 cep telefonu, 15 bin 735 TL nakit para, yazar kasa, dizüstü bilgisayar, tablet, 3 video kayıt cihazı, 9 hesap defteri, baskını haber vermek için kullanılan bir ikaz cihazı, çok sayıda cinsel içerikli hap ve materyaller ele geçirildi.
Gözaltına alınan 8 kişi hakkındaki yasal işlemlerin sürdüğü belirtildi.