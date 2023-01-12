Abone Ol

21 kişinin yaralandığı kaza, göçmen kaçakçılığını ortaya çıkardı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 21 kişinin yaralandığı kaza, göçmen kaçakçılığını ortaya çıkardı. Dün gece saatlerinde içerisinde yabancı uyrukluların bulunduğu minibüs ile otomobilin Ankara Çevre Yolu Tulumtaş mevkisinde çarpışması sonucu 21 kişinin yaralandığı trafik kazasıyla ilgili yeni bilgilere ulaşıldı.

Yayınlanma: 14:00 - 12 Ocak 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
21 kişinin yaralandığı kaza, göçmen kaçakçılığını ortaya çıkardı

Kazanın ardından soruşturma başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, yaralananların düzensiz göçmen olduğunu, Yunanistan’a geçmeleri için kara yolu ile İstanbul’a götürüldüğünü belirledi.

Olayla ilgili minibüsün sürücüsü ile göçmen kaçakçılığına aracılık ettiği belirlenen 1 şüpheli gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenlerin tedavilerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresine teslim edileceği öğrenildi. (AA)

Trafik kazasında ölen yayanın üzerinden pompalı tüfek çıktıİlginizi ÇekebilirTrafik kazasında ölen yayanın üzerinden pompalı tüfek çıktıİzmir'de 74 kaçak göçmen yakalandıİlginizi Çekebilirİzmir'de 74 kaçak göçmen yakalandı
Ankara Emniyet istanbul kaza trafik Yunanistan
X Reklam