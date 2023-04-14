22 yıl hapis cezası bulunan cinayet zanlısı virane evde yakalandı

2015 yılında tartıştığı bar işletmecisi Mustafa Öztürk’ü av tüfeği ile vurarak öldüren ve hakkında kesinleşmiş 22 yıl hapis cezası bulunan Bülent Ç. saklandığı evde JASAT’ın operasyonu ile yakalandı. Şüpheli yargılama sırasında tahliye edilmişti.

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Denizli'de tartıştığı bar işletmecisi Mustafa Öztürk'ü tüfekle vurarak öldüren firari Bülent Ç. Akköy'de saklandığı virane evde JASAT ve Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin operasyonu ile yakalandı.

Hakkında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Bülent Ç.'nin 7 ay önce yargılama sırasında tahliye edildiği, daha sonra karar çıkmasına rağmen teslim olmadığı öğrenildi.

Firari Bülent Ç.'nin yerini tespit eden jandarma ekipleri bu sabah kaldığı eve baskın gerçekleştirdi. Operasyonda evde yalnız olduğu tespit edilen Bülent Ç. gözaltına alındı. Daha sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

‘HIRSIZLIKLA SUÇLANDI, CİNAYET İŞLEDİ'

Olay 2015 yılında meydana gelmişti. Üç çocuk babası Mustafa Öztürk, evine hırsız girdiğini eşinden öğrendikten sonra hemen eve gitti. Bu sırada evin çevresinde gördüğü Bülent Ç.'yi hırsızlıkla suçladı. İkili arasındaki tartışmanın ardından Bülent Ç. olay yerini terk etti.

Daha sonra av tüfeği ile geri dönen Bülent Ç., Mustafa Öztürk'ü göğsünden vurdu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Öztürk kurtarılamadı.

Bülent Ç. yargılama sırasında tahliye edildi. Daha sonra mahkeme ‘Kasten adam öldürmek' suçundan 19 yıl 37 ay hapis cezası verdi. Bülent Ç. cezasının kesinleşmesine rağmen teslim olmadı.

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