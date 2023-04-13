2,5 yıl önce bacağından vuranı aynı şekilde yaraladı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Ahmet Y. (37) 2,5 yıl önce kendisini iş yerinin önünde bacağından vurarak yaralayan Süleyman M.yi (35) evinden çıktığı sırada tabancayla bacağından yaraladı. Süleyman M., hastanede tedaviye alınırken, Ahmet Y. gözaltına alındı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Olay, saat 09.30 sıralarında Kuzey Mahallesi Sakarya Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre 8 yıl önce Süleyman M. ve matbaacı Ahmet Y. arasında alacak meselesi yüzünden kavga çıktı. Kavganın ardından Süleyman M. şikayetçi oldu, Ahmet Y. yargılandığı davada beraat etti.

İkili arasındaki husumet devam etti. 2,5 yıl önce Süleyman M., Ahmet Y.yi Güney Mahallesinde dükkanından çıktığı sırada bacağından vurarak yaraladı. Süleyman M., yapılan yargılamanın ardından bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye oldu. Ancak Süleyman M. ve Ahmet Y. arasındaki husumet bitmedi. Ahmet Y., Süleyman M.yi evinden çıktığı sırada tabanca ile bacağından vurup yaraladı. Ahmet Y., olayın ardından polise teslim oldu. Yaralı Süleyman M. ise Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

İlginizi Çekebilir Annesini öldürüp, babasını yaraladı