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274 şişe sahte içki ele geçirildi

Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 274 şişe sahte içki, 100 litre dökme alkol ve 35 litre etil alkol ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

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274 şişe sahte içki ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir ikamette arama yaptı.

Ekipler aramada, 274 şişe sahte içki, 100 litre dökme alkol ve 35 litre etil alkol ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. (AA)

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