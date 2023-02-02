3 ay önce sahiplenmişti, hastane kapısından ayrılmadı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bedensel engelli Arif Korkmaz'ın (50) 3 aydır baktığı sokak köpeği, muayene için gittiği hastanenin kapısının önünde saatlerce kendisini bekledi.

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İnegöl’de yaşayan bedensel engelli Arif Korkmaz, 3 ay önce kahvehanede otururken sokaktan geçen bir köpeği sevip, yiyecek verdi. Korkmaz’ın ‘Karabaş’ adını verdiği sokak köpeği, o günden sonra yanından hiç ayrılmadı.

Köpek, muayene için İnegöl Devlet Hastanesi’ne giden Korkmaz’ı, burada da yalnız bırakmadı. Karabaş, saatlerce hastanede önünde Korkmaz’ı bekledi.

Arif Korkmaz, “3 ay önce beslemeye başladığım ‘Karabaş’, zararsız bir sokak köpeği. Peşimden hiç ayrılmıyor. Hastaneye gelince de beni yalnız bırakmıyor. ‘Karabaş’, moral kaynağım oldu” dedi. (DHA)

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