3 gündür aranıyordu, acı haber geldi
Bilecik'te 3 gündür aranan Murat Çam'ın cesedi, Sakarya Nehri'nde bulundu.
Osmaneli-Sakarya kara yolu yakınlarından geçen Sakarya Nehri’nde ceset gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine 112 ekipleri, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından nehirden çıkarılan cesedin, Bilecik Osmaneli ilçesi Camikebir Mahallesi’nde yaşayan Murat Çam’a ait olduğu belirlendi.
43 yaşındaki Çam’ın cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Çam’ın ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi işleminin ardından kesin bir bilgi verileceği öğrenildi.
Çam, 3 gündür aranıyordu. (AA)