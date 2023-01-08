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3 gündür haber alınamıyordu, evinde ölü bulundu 

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, 3 gündür kendisinden haber alınamayan Erol Somuncu (65), evinde ölü bulundu. Somoncunun ölüm nedeni otopsi sonucu belli olacak. 

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3 gündür haber alınamıyordu, evinde ölü bulundu 

Karasu Yalı Mahallesi’nde bir binanın en üst katında oturan Erol Somoncudan 3 gündür haber alamayan arkadaşları 112 Acili aradı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

Çilingirin kapıyı açmasının ardından içeri giren ekipler, Somoncunun cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Somoncunun cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Bir işletmede güvenlik görevlisi olarak çalışan, vücudunda herhangi bir yara bulunmayan Somoncunun ölüm nedeni otopsi sonucu belli olacak. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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