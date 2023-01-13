3 ildeki ‘yasa dışı’ bahis operasyonunda 18 tutuklama

Malatya merkezli İstanbul ve Bayburt'ta internet üzerinden yasa dışı bahis oynatanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheliden 18'i tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, internet üzerinden yasa dışı bahis oynattığı tespit edilen şüphelileri belirledi.

Yüksek kazanç vaadiyle yasa dışı bahis oynatıldığı ve öğrenciler adına açılan banka hesaplarından para transferi yapıldığı ve son 90 gün içerisinde 48 milyon TL para hareketliliğinin gerçekleştiği tespit edilmesi üzerine ekipler, Malatya, İstanbul ve Bayburt’ta 30 adrese operasyon düzenledi.

18 KİŞİ TUTUKLANDI

Yapılan baskında 22 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 31 cep telefonu, 54 sim kart, 9 bilgisayar, 2 tablet, 4 USB, 2 hafıza kartı, hesap hareketlerinin not alındığı ajandalar, çok sayıda banka kartı ile 1 av tüfeği, 1 tabanca ve 9 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 18’i sevk edildiği adliyede tutuklandı, 4’ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

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