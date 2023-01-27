3 katlı fabrika alev alev yandı

Pendik'te cam üretimi yapılan bir fabrikada yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle en üst katta bulunan depo kısmında başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu söndürüldü.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yangın saat 23.30 sıralarında Ramazanoğlu Mahallesi, Kaynarca caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir fabrikada meydana geldi. Cam üretimi yapılan fabrikanın en üst katında bulunan depo kısmında başlayan yangın kısa sürede büyüyerek fabrikanın çatısını sardı.

ÇEVRE İLLERDEN DE DESTEK GELDİ

Haber verilmesi üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme devam ediyor.(DHA)

İlginizi Çekebilir Kereste fabrikasında korkutan yangın

İlginizi Çekebilir İstanbul'da gecekondu kömürlüğünde yangın: 1 kişi hayatını kaybetti