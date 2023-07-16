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3. kattan düşen çocuk tedavi gördüğü hastanede öldü

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 3. kattan düşen 4 yaşındaki çocuk, Elazığ'da tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

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3. kattan düşen çocuk tedavi gördüğü hastanede öldü

Şırnak’ın Cizre ilçesinde 12 Temmuz’da bir binanın 3. katından düşen Berat Akdoğan, kaldırıldığı Cizre Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Elazığ’daki özel bir hastaneye sevk edildi.

Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Akdoğan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Akdoğan’ın cenazesi otopsinin ardından ailesine teslim edildi. (AA)

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