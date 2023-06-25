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3 yaşındaki Yağız geri manevra kurbanı

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde geri manevra yapan kamyonetin altında kalan 3 yaşındaki Yağız Emir Y. hayatını kaybetti.

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3 yaşındaki Yağız geri manevra kurbanı

Merkez Mahallesi’nde Yağız Emir Y. (3), geri manevra yapan Ş.A. yönetimindeki kamyonetin altında kaldı.

Ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı Kaçkar Devlet Hastanesi’ndeki müdahalenin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Küçük çocuk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü Ş.A, gözaltına alındı.

Babasının görevi dolayısıyla Rize’de yaşayan Yağız Emir Y’nin cenazesinin, memleketi Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine gönderileceği öğrenildi. (AA)

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