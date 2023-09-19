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30 santimetre derinlikte bombalar bulundu… İmha edildiler

Isparta'da, Eğirdir Gölü'nde bulunan 9 el bombası, güvenlik ekipleri tarafından imha edildi.

Yayınlanma: 08:45 - 19 Eylül 2023 Güncellenme:
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Isparta’da gerçekleşen olayla ilgili alınan bilgilere göre, Eğirdir Gölü’nde bulunan Mustafa C, gölün Yazla Mahallesi kıyısında yaklaşık 15 metre açıkta ve 30 santimetre derinlikte el bombaları olduğunu fark etti ve polise durumu bildirdi.

İhbarın ardından polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Gölde yapılan inceleme sonucunda, suyun içinde toplamda 9 el bombası tespit edildi.

El bombaları, İstanbul Deniz Kuvvetleri Komutanlığından gelen özel bir ekip tarafından imha edildi. İmha işlemi sırasında, emniyet güçleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. (AA)

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