3,5 milyon liralık tespihlerinin bulunduğu valizi çaldılar

Adana'da, bir mezatçının özel taşlardan yapılmış ve yaklaşık 3,5 milyon TL değerindeki 400 tespihlerini içeren valizi, hırsızlar tarafından çalındı. Güvenlik kamerasına yansıyan şüpheliler, polis tarafından yakalandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Adana’da yaşanan olayda, 19 yaşındaki Bilal M. ile 16 yaşındaki kardeşi A.M., mezatçı Kenan Ç.’nin bakkala girişi sırasında kapının önüne bıraktığı değerli eşyaların bulunduğu valizi çaldılar. Valiz, içinde 400 tespih, 13 bin dolar ve 5 lüks marka kol saati bulunuyordu.

Bilal M. ve kardeşi A.M., parkta otururken yakalandılar ve çalıntı valizleri de ele geçirildi. Şüpheliler, emniyete götürülerek sorguya alındılar.

Şüpheliler, adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandılar. Valiz ise sahibi Kenan Ç.’ye iade edildi. (DHA)

İlginizi Çekebilir Hırsızlık yaptı, çatıdan çatıya geçerken düşüp öldü