3,5 milyon liralık tespihlerinin bulunduğu valizi çaldılar
Adana'da, bir mezatçının özel taşlardan yapılmış ve yaklaşık 3,5 milyon TL değerindeki 400 tespihlerini içeren valizi, hırsızlar tarafından çalındı. Güvenlik kamerasına yansıyan şüpheliler, polis tarafından yakalandı.
Adana’da yaşanan olayda, 19 yaşındaki Bilal M. ile 16 yaşındaki kardeşi A.M., mezatçı Kenan Ç.’nin bakkala girişi sırasında kapının önüne bıraktığı değerli eşyaların bulunduğu valizi çaldılar. Valiz, içinde 400 tespih, 13 bin dolar ve 5 lüks marka kol saati bulunuyordu.
Bilal M. ve kardeşi A.M., parkta otururken yakalandılar ve çalıntı valizleri de ele geçirildi. Şüpheliler, emniyete götürülerek sorguya alındılar.
Şüpheliler, adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandılar. Valiz ise sahibi Kenan Ç.’ye iade edildi. (DHA)