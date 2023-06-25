3,5 milyonluk büyükbaş vurgunu engellendi

Denizli'de yanında çalıştığı hayvan çiftliği sahibinin olmadığı zaman 28 büyükbaşı nakil aracına yükleyerek bir başka üreticiye satan iki şüpheli ve hırsızlık mallarını satın alan iki şüpheli yakalandı.

Selami AYDIN

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Denizli'nin Honaz ilçesine bağlı Kaklık Mahallesi'nde meydana gelen olayda besicilik yapan Bilal Budak'ın yanında çalışan ve hayvanların bakımını yapan Mümtaz S. (31) mal sahibinin bulunmadığı bir zamanda 28 büyükbaşı nakil aracına yükleyerek Bekilli ilçesinde bir başka üreticiye sattı. Mümtaz S.'ye hayvanların taşınmasında arkadaşı İsmail E. (35)'nin yardım ettiği ortaya çıktı.

28 BÜYÜKBAŞ İÇİN 3,5 MİLYON LİRA

Mal sahibinin durumu fark ederek şikayeti üzerine operasyon başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Honaz İçe Jandarma Komutanlığı ekipleri hayvanların götürüldüğü çiftliği tespit etti. İki şüphelinin yanı sıra hırsızlık malını satın alan L.B. (34) ve E.S. (32) gözaltına alındı. Şüphelilerin 28 büyükbaş için 3,5 milyon liraya anlaştıkları ortaya çıktı.

Nöbetci Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Mümtaz S. Hırsızlık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken İsmail E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer iki şüpheli hakkında ise hırsızlık malı satın alma suçundan işlem yapıldı.

Malların sahibi Bilal Budak; “28 ineğim çalındı. Jandarmaya bildirdim. Bir gün sonra tüm ineklerimi eksiksiz teslim aldım” diye konuştu.

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