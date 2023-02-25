36 ayrı suçtan aranan kişi lüks otelde tatil yaparken yakalandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde hakkında 36 suçtan yakalama kararı bulunan kişi lüks bir otelde tatil yaparken yakalandı.

Yaşar ANTER

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Muğla İl Jandarma Komutanlığı'nca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucu, hakkında bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılıktan 26, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurmadan 5, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmadan 2, dolandırıcılıktan 2, başkalarına ait kimlik veya kimlik bilgilerini kullanmadan 1 suç kaydı olmak üzere toplamda 36 ayrı suçtan hakkında yakalama kararı bulunan 42 yaşındaki E.Ö. yakalandı.

BAŞKASINA AİT KİMLİKLE OTELDE TATİL YAPARKEN YAKALANDI

E.Ö.'nün lüks otelde başka bir kişiye ait kimlik bilgilerini kullanarak konakladığı ve otel odasına yapılan baskında yakalandığı ortaya çıktı. E.Ö. ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.