Abone Ol

37 aracın lastiklerini kesen şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar'da, 37 aracın lastiklerini kesen şüpheli gözaltına alındı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
37 aracın lastiklerini kesen şüpheli yakalandı

Kentin çeşitli mahallelerinde araçların lastiklerinin bıçakla kesildiği şikayeti üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, cadde ve sokaklardaki kameraların kayıtlarını inceledi.

GÖZALTINA ALINDI

Çalışmada şüphelinin, M.A olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelinin, 37 aracın lastiklerini kestiği belirlendi. Şüphelinin bazı araçların lastiğini kestiği anlar da kameralarca kaydedildi.

M.A ifadesinde, alkolün etkisiyle olayları gerçekleştirdiğini, kimsenin kendisini yönlendirmediğini, kimse ile husumetinin olmadığını iddia etti. (AA)

3 kişinin öldüğü otobüs kazasında şoförden 'Lastik patladı' savunmasıİlginizi Çekebilir3 kişinin öldüğü otobüs kazasında şoförden 'Lastik patladı' savunmasıElleri plastik kelepçeyle bağlı şekilde asılı bulundu İlginizi ÇekebilirElleri plastik kelepçeyle bağlı şekilde asılı bulundu 

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam