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4 adrese fuhuş baskını, 4 tutuklama

İstanbul'da fuhuş yaptırdıkları ve yer temin ettikleri tespit edilen 4 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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4 adrese fuhuş baskını, 4 tutuklama

Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu  tespit edilen fuhuş yaptırdıkları belirlenen 4 şüpheliyi yakalamak için operasyon başlatıldı. Savcılık talimatıyla 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Gerekli delillerin toplanmasının ardından Beylikdüzü, Esenyurt ilçelerinde belirlenen 4 adrese  baskın yapıldı. Yapılan baskınlarda 3’ü kadın 4 şüpheli gözaltına alındı.

Polisin soruşturması sonucu şüphelilerin organize bir şekilde fuhuş yaptırdıkları ve fuhuşa yer temin ettikleri ortaya çıktı. Baskın yapılan adreslerde yakalanan 7 kişi de  polis tarafından yakalanarak ifadeleri alındığı belirlendi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

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