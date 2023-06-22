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4 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Kocaeli merkezli 4 ilde, "resmi belgede sahtecilik", "rüşvet" ve "nitelikli dolandırıcılık" operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.

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4 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı var

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mali suçların men ve takibine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Çayırova Tapu Müdürlüğünde resmi belgede sahtecilik, rüşvet ve nitelikli dolandırıcılığa yönelik soruşturma kapsamında ekipler, 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

17 KİŞİ YAKALANDI

Gözaltına alınan ve aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 17 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor. (AA)

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