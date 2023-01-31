40 bin liralık takı setini helvacıda unuttu

Edirne'de bir helvacı dükkanında tezgahtar olarak çalışan Serkan Yassıtepe, iş yerinde unutulan paketteki 40 bin liralık takı setini, sahibine ulaştırdı. Serkan Yassıtepe, vicdani görevini yerine getirdiğini söyledi.

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Edirne’de, Çilingirler Caddesindeki bir helvacı dükkanına alışveriş yapmak için gelen bir kişi, içinde 40 bin lira değerinde takı seti bulunan paketini unuttu. İşletmede tezgahtar olarak çalışan Serkan Yassıtepe, paketi fark ettikten sonra sahibini aramaya başladı.

Paketi, sahibine ulaştıramayınca açmaya karar veren Yassıtepe, içinde takı seti ve satın alındığı gözüken kuyumcunun adresine ulaştı.

Kuyumcuda, Amerika’ya gitmeye hazırlanan takıların sahibi ile telefonda görüşen Yassıtepe, takıları onun gönderdiği kişilere teslim etti. Takılar, Kırklarelinin Babaeski ilçesinde sahibine ulaştırıldı.

SAHİBİNİ BULURUZ DİYE KUYUMCUYU ARADIM

İşletmedeki güvenlik kamerasına da yansıyan olayla ilgili konuşan Yassıtepe, “Bugün bir ağabeyimiz geldi. 1,5 kilo sade helva, 1,5 kilo kakaolu helva istedi. Bunları hazırladım. Hazırladıktan sonra gitti. O anda da 3 tane kadın girdi. Masanın üzerinde bir paket gördüm. ‘Bu paket kadınlarındır’ diye peşinden koştum. Kadınlara sordum, Bizim paketimiz değil dediler. Tekrar geriye geldim. İçine bakayım dedim ve bir kuyumcu markası vardı. İçinde 1 tane altın bileklik, 1 tane de gerdanlık vardı. Bu şekilde sahibini buluruz, diye kuyumcu dükkanını aradım. Aradıktan sonra kuyumcuya gittim ve kimin olduğunu bulduk. Telefonla görüştük ve kendisine iletildi” dedi.

AMERİKAYA GİDİYORMUŞ

Paketin sahibi ile telefonda görüştüğünü ifade eden Yassıtepe, Kendisiyle bire bir görüştüm. Dükkanda paketinizi bıraktınız. Ben de haddim olmayarak açtım. İçinde bir kuyumcu markası vardı. Ona göre kuyumcuya gittim. Size ulaştım, size teslim edilecek dedim. O da şaşırdı. Ondan sonra bana teşekkür etti. Kendisi kızının bulunduğu Amerikaya gidiyormuş. Yolculuk yapıyor, diye takıları almak üzere kendi tanıdıklarını gönderdiler. Sahibine teslim edildi diye konuştu.

Serkan Yassıtepe, Vicdani görevimizi yapıyoruz. O yüzden kötü, art niyetli insanlar değiliz. Biz bunları her zaman yapmakla mükellef insanlarız. Kuyumcu, bileklik ile gerdanlığın değerinin 40 bin lira olduğunu söyledi dedi. (DHA)

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