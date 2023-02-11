45 depremzede İstanbul’a getirildi
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde enkaz altında kalanları kurtarmak için bölgeye giden 33 kişiden oluşan İspanyol arama kurtarma ekibi ile afetten etkilenen 45 depremzede askeri kargo uçağıyla İstanbul'a getirildi.
Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki depremin ardından İspanya’dan gelerek bölgede arama kurtarma çalışmalarına katılan 33 kişiden oluşan ekip, ülkelerine dönmek üzere Adıyaman’dan kalkan askeri kargo uçağıyla İstanbul’a geldi.
İspanyol arama kurtarma ekibini taşıyan uçakta, 45 depremzede de İstanbul’a getirildi. İspanyol ekibin İstanbul Havalimanı’na transferi sağlanırken, depremzedeler ise akrabaları tarafından alındı. (DHA)