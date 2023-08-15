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5 gündür kayıptı, otomobilinde ölü bulundu

Mersin'in Mut ilçesinde 5 gündür kayıp ihbarıyla aranan Bilal Eynallı (60), otomobilinde ölü olarak bulundu. 

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5 gündür kayıptı, otomobilinde ölü bulundu

Mersin’in Mut ilçesinde yaşayan Bilal Eynallı, 5 gün önce bir anda ortadan kayboldu. Eynallı’nın yakınları, kayıp ihbarında bulunup, aramaya çıktı. Eynallı’nın son görüldüğü yerlerde arama yapılırken, Merkez Deveci Mahallesi Kızıldağ Caddesi civarında 64 KL 955 otomobilin dereye düşmüş şekilde bulunduğuna dair ihbar geldi.

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede araç içerisinde bulunan kişinin, 5 gündür kayıp olarak aranan Bilal Eynallı olduğu belirlendi. Bilal Eynallının cenazesi Mersin Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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