52 suç kaydı var, Bodrum’da yakalandı
Muğla’nın Bodrum ilçesinde hakkında 4 ayrı suçtan 27 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yurt dışına kaçma hazırlığı yaparken operasyonla yakalandı.
Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafında aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.
Çalışmalar sonucu, hakkında resmi belgede sahtecilik, dolandırıcılık suçlarından aranan bir kişi yakalandı.
52 ayrı suç kaydı bulunan ve 4 ayrı suçtan 27 yıl, 11 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan M.T. isimli şahıs Bodrum'un Turgutreis Mahallesi’nde yurt dışına kaçma hazırlığı yaparken jandarmanın yaptığı operasyon ile yakalandı.
M.T. tamamlanan işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.