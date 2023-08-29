55 yıllık eşini öldürdü: ‘Uzun süredir geçimsizlik yaşıyorduk’ dedi
Adana evde tartıştığı 55 yıllık eşi Naile Sarıyı (74), ruhsatlı tabancasıyla sırtından vurarak öldürüp, teslim olan Abdullah Sarı (76), ifadesinde uzun süredir şiddetli geçimsizlik yaşadıklarını ve sürekli tartıştıklarını öne sürdü. Eşini son zamanlarda darbettiği belirtilen Sarı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, dün saat 05.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesinde meydana geldi. Emekli Abdullah Sarı, tartıştığı 4 çocuk annesi eşi Naile Sarıyı evde ruhsatlı tabancasıyla sırtından vurdu. Naile Sarı yere yığılırken, evden ayrılan Abdullah Sarı ise oğlu İbrahim Sarıyı cep telefonuyla arayıp, Anneni öldürdüm dedi. Adrese gelen İbrahim Sarı, annesini kanlar içinde yatarken buldu. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Sarının hayatını kaybettiği belirlendi.
ÖLÜMLE TEHDİT EDİYORMUŞ
Cinayet şüphelisi Abdullah Sarı, Adana Adliyesine giderek kontrol noktasındaki polislere teslim oldu. Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsisinin ardından cenazesi alınan Naile Sarı, Sarıçam ilçesine bağlı Karlık Mahallesinde toprağa verildi.
Emniyete götürülen Abdullah Sarının, 55 yıllık eşi Naile Sarıyı son zamanlarda sürekli darbedip, ölümle tehdit ettiği ortaya çıktı. Sarı, ifadesinde, eşiyle uzun süredir şiddetli geçimsizlik yaşadığını belirterek, sürekli tartıştıklarını, artık dayanamadığını öne sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdullah Sarı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)