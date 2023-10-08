6 araç çarpıştı 2’si polis 4 kişi yaralandı
Yalova'da meydana gelen trafik kazasında 2'si polis memuru olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı.
Olay, Şehit Osman Altınkuyu Caddesi ile Mimar Sinan Caddesi’nin kesiştiği noktada gerçekleşti. Henüz sürücüsü tespit edilemeyen yabancı plakalı bir otomobil ile sivil polis ekiplerine ait 34 HG 5921 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Kazanın etkisiyle duramayan otomobil, daha sonra park halindeki 4 araca çarptı, polis aracı ise kaldırıma çıkarak eczane duvarına çarptı.
Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, 2 polis memuru ile yabancı plakalı otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne taşındı. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. (AA)