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6 aylık hamile Buse kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan binanın enkazında kalan 6 aylık hamile Buse Özdoğan, Ankara'nın Bala Belediyesi ekiplerince 136 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.

Yayınlanma: 07:17 - 12 Şubat 2023 Güncellenme:
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Kahramanmaraş merkezli 10 ili vuran deprem bölgesinde ekiplerin arama- kurtarma çalışmaları sürdürülüyor. Arama-kurtarma çalışmalarına Ankara’nın Bala Belediye Başkanlığına ait iş makinesi ve kurtarma ekipleri de katılıyor.

Bala Belediyesi ve beraberindeki arama- kurtarma ekipleri, Balıca Mahallesi’nde bir binanın enkazında, 6 aylık hamile ve isminin Buse Bozdoğan olduğu öğrenilen bir depremzedeyi 136 saat sonra sağ olarak kurtardı. Buse Özdoğan, tedavisi için ambulansla hastaneye kaldırılırken, bölgedeki arama- kurtarma çalışmaları devam ediyor. (DHA)

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