6 aylık hamile Cansu öğretmen, son yolculuğuna uğurlandı
Hatay'da meslektaş eşi ile birlikte enkaz altında kalarak hayatını kaybeden 6 aylık hamile öğretmen Cansu Kavlak'ın (27) cenazesi, Bartın'da toprağa verildi. Enkazdan 72 saat sonra cesedi çıkarılan inşaat işçisi Özkan Turan'ın cenazesi ise Van'a gönderildi, kılınan cenaze namazının ardından Alkanat Mahallesi'ndeki Aile Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.
Hatay’da 4 katlı binanın enkazında kalan öğretmen Mustafa (30) ile 6 aylık hamile eşi Cansu Kavlak, hayatını kaybetti. Enkazda eşinin üzerine kapanan Mustafa Kavlak, Hatay’da toprağa verildi. Öğretmen Cansu Kavlak’ın cenazesi ise ailesinin talebi ile memleketi Bartın’a getirildi.
Cansu Kavlak’ın cenazesi, Çiftlik köyü Baklacıoğlu Mahallesi’ndeki evinin önüne getirilip, helallik istendi. Kavlak’ın cenazesi, köy meydanından kılınan namazının ardından toprağa verildi.
72 SAAT SONRA CESEDİ ÇIKARILMIŞTI, DEFNEDİLDİ
Depreme Hatay’da kaldığı 8 katlı apartmanın 4’üncü katında yakalanan Özkan Turan’ın, enkaz altında 72 saat sonra cansız bedeni çıkarıldı. İnşaat işçisi Turan’ın cenazesi yapılan otopsi işlemlerinin ardından bugün memleketi Van’ın Erciş ilçesine getirildi. Turan, kılınan cenaze namazının ardından Alkanat Mahallesi’ndeki Aile Mezarlığı’nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenazeye katılan baba Ömer Turan ile yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. (DHA)(DHA)