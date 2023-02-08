6 yaşındaki Eymen ve annesi enkaz altından kurtarıldı

Bahçelievler Belediyesi Arama Kurtarma Birliği ekipleri, Hatay'da 6 yaşındaki Eymen ve annesini enkaz altından çıkardıklarını duyurdu.

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Bahçelievler Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin arama-kurtarma görevlileri, depremin yoğun olarak etkilediği Hatay’ın Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi’nde çalışmalarına devam ediyor.

Ekiplerin arama-kurtarma faaliyeti yaptığı, çöken 7 katlı binanın enkazı altında kalan 6 yaşındaki Eymen saat 17.50 sıralarında kurtarıldı.

Küçük Eymen’in annesinin de enkaz altında kaldığını tespit eden ekipler, uğraşlar sonucu saat 23.20 sıralarında isminin Fethiye olduğu öğrenilen anneyi de enkazdan sağ çıkardı.

HAMDİ DE KURTULDU

Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hatay'daki arama kurtarma çalışmalarına katılan İzmir itfaiyesi personelinin 3,5 yaşındaki Hamdi ismindeki bir çocuğu enkazdan sağ olarak kurtardığını duyurdu.

İzmir İtfaiyesi'ne bağlı AKS ekipleri ay binanın enkazından 47 yaşında Güllü Çelik ve 56 yaşındaki Sıtkı Sönmez isimli yurttaşları da kurtarmayı başardı.

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