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738 kilo metamfetamin ele geçirildi

İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 738 kilo metamfetamin ele geçirildi.

Yayınlanma: 11:11 - 26 Eylül 2023 Güncellenme:
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da düzenlenen operasyonlarda 738 kilogram metamfetamin ele geçirildiğini ve iki şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Beylikdüzü ve Büyükçekmece’de iki adrese operasyon yapıldığını belirtti.

Operasyonlarda 738 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiği bilgisini paylaşan Yerlikaya, iki kişinin gözaltına alındığını ifade etti.

Ali Yerlikaya, operasyonu düzenleyen polisleri tebrik ederek, “Aydınlık geleceğimiz olan gençlerimizi, toplumumuzu zehirlemeye çalışanlara hayatı zehredeceğiz” açıklamasını yaptı.

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