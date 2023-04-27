8 gün sonra kayıp işçiye ait kemikler bulundu

Mersin'de 1'i itfaiye eri, 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı yangından 8 gün sonra, kayıp olarak aranan işçiye ait olduğu değerlendirilen kemikler bulundu.

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Akdeniz ilçesi Siteler Mahallesi’ndeki sanayi sitesinde bulunan mobilya imalathanesinde 19 Nisan günü akşam saatlerinde yangın çıktı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangının büyümesi üzerine polis ekipleri de TOMA’larla alevlere müdahale ederek, itfaiye ekiplerine destek verdi. Saatler sonra kontrol altına alınan yangında 1 itfaiye eri ile 3 işçinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Yangından 8 gün sonra, kayıp olarak aranan işçiye ait olduğu değerlendirilen kemikler bulundu. Kemikler incelenmek üzere muhafaza altına alındı. Cesetleri tanınmayacak haldeki 3 işçi ile kemikleri bulunan işçi için DNA incelemesi yapılacak.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi. (DHA)

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