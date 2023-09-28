8 ilde telefon dolandırıcılığı operasyonu: 17 gözaltı
Şanlıurfa merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, telefonla aradıkları kişilere kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp, korkutarak dolandıran 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 6'sı tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, telefon dolandırıcılığı yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, şüphelilerin kimliklerini belirledikten sonra Şanlıurfa merkezli İstanbul, İzmir, Mersin, Balıkesir, Manisa, Batman ve Kahramanmaraş’ta eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 40 çeyrek altın, 2 yarım altın, 4 tam altın, 8 bilezik, 15 bin dolar, 11 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanıp, adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri ise sürüyor. (DHA)