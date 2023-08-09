8 kişi ölmüştü: Firma taşımacılıktan çekilme kararından vazgeçti

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, 8 kişinin öldüğü, 22 kişinin de yaralandığı trafik kazasının ardından, firmanın sahibi olduğu Turgut Reis Group, yolcu taşımacılığı sektöründen çekilme kararından vazgeçtiğini duyurdu.

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Bursa’dan Kars’a giden Turgut Reis firmasına ait 34 TR 078 plakalı yolcu otobüsü, 30 Temmuz günü Sarıkamış ilçesi Karakurt Viyadüğü’nde, yaklaşık 50 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Kazada, otobüsteki 8 kişi öldü, 22 kişi de yaralandı.

ÖNCE ‘KAPATACAĞIZ’, SONRA ‘KAPATMAYACAĞIZ’ AÇIKLAMASI

Turgut Reis Group Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Reis, kazanın ardından 4 Ağustos günü yaptığı açıklamada, otobüs işletmesini kapatma kararı aldıklarını belirterek, “Bu elim kazadan dolayı 27 yıldır Kars halkına hizmet veren Turgutreis Otobüs İşletmesi’nin faaliyetlerini yönetim kurulu kararıyla 20 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla kapatma kararı aldık dedi.

Ancak şirket, yeni bir açıklama yaparak, çekilme kararından vazgeçtiklerini duyurdu. Karslı vatandaşların, firma çalışanları ve paydaşların firmanın kapatılmaması yönündeki talepleri ve desteklerinin, aldıkları yeni kararda etkili olduğunu belirten şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Reis, Binlerce hemşehrimizin bizlere destek olduğu ve ricada bulunduğu bu durum karşısında kayıtsız kalamazdık. Biz de yönetim kurulu kararıyla kapatma kararını geri çektik ifadelerini kullandı. (DHA)

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