80 yaşındaki babası tarafından öldürüldü
Nevşehir'de yaşayan 80 yaşındaki Cemal Batmaz tartışma yaşadığı oğlu Yunus Batmaz'ı av tüfeğiyle vurarak öldürdü.
Olay, saat 02.00 sıralarında Nevşehir’in Acıgöl ilçesinde meydana geldi. Yunus Batmaz (56) ile babası Cemal Batmaz (80) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Cemal Batmaz, evde bulunan av tüfeğini alıp oğluna ateş etti.
Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, Yunus Batmaz’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma, Cemal Batmaz’ı gözaltına aldı. (DHA)