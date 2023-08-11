Abone Ol

80 yaşındaki babası tarafından öldürüldü

Nevşehir'de yaşayan 80 yaşındaki Cemal Batmaz tartışma yaşadığı oğlu Yunus Batmaz'ı av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
80 yaşındaki babası tarafından öldürüldü

Olay, saat 02.00 sıralarında Nevşehir’in Acıgöl ilçesinde meydana geldi. Yunus Batmaz (56) ile babası Cemal Batmaz (80) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Cemal Batmaz, evde bulunan av tüfeğini alıp oğluna ateş etti.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, Yunus Batmaz’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma, Cemal Batmaz’ı gözaltına aldı. (DHA)

Tartıştı, Kıbrıs gazisi babasını öldürdüİlginizi ÇekebilirTartıştı, Kıbrıs gazisi babasını öldürdü16 yaşındaki çocuk, annesini öldürdüİlginizi Çekebilir16 yaşındaki çocuk, annesini öldürdü

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam