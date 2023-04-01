81 ilde ‘düzensiz göç’ uygulaması: 1353 kişi yakalandı

Türkiye genelinde yapılan 'Düzensiz Göç İle Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması'nda 4'ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 37 organizatör gözaltına alındı, 1353 düzensiz göçmen ise yakalandı.

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İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri sorumluluk bölgelerinde Göç İdaresi Başkanlığı taşra birimleri ile birlikte düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile etkin mücadele edilebilmesi amacıyla yabancı uyruklu kişilerin kalabileceği metruk yerler, yoğunlukla ikamet ettikleri bölgeler, umuma açık eğlence mekanları, TIR garajları, terminaller, limanlar ve balıkçı barınakları, toplu taşıma durak ve istasyonlarında ‘Düzensiz Göç İle Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması’ yapıldı.

33 bin 401 personel ve 9 bin 449 ekip ile 7 bin 403 noktada yapılan uygulamada, 5 bin 670 metruk bina, 10 bin 205 umuma açık yer, 499 terminal ve 3 bin 345 diğer yerler olmak üzere toplam 19 bin 719 yer kontrol edildi. 4’ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 37 organizatör gözaltına alındı, 1353 düzensiz göçmen yakalandı. 45’i yabancı uyruklu, 8’i terör örgütü üyesi/iltisaklısı olmak üzere toplam 784 aranan şüpheli tespit edildi. 779’u yabancı uyruklu ve 94’ü Türk vatandaşı olmak üzere toplam 873 kişiye idari yaptırım uygulandı.

Uygulamada; 8 kamyon-kamyonet, 2 botun düzensiz göç amacıyla kullanıldığı tespit edildi, ayrıca 11 ruhsatsız av tüfeği, 13 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 496 mermi, 2 kesici-delici alet ile muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. DHA