88 yaşındaki kadın 60 saat sonra kurtarıldı
Hatay'da görev yapan Erzurum İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi, enkaz altında kalan 88 yaşındaki kadın Kalkap Değirmenci'yi 60 saat sonra sağ olarak kurtardı.
Hatay'da AFAD ekipleri enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmaya devam ediyor. Arama kurtarma çalışmalarına katılan Erzurum AFAD ekibi 600 evler bölgesinde yıkılan binanın enkazından 88 yaşındaki kadın Kalkap Değirmenci’yi 60 saat sonra sağ olarak çıkarmayı başardı. Ekipler, ildeki 600 Evler mevkisinde ses aldıkları bir enkazda arama çalışması yaptı.
60 SAAT SONRA SAĞ ÇIKTI
Betonları duvar delici aletlerle kesen ekipler, uzun uğraşlar sonucu 88 yaşındaki Kalkap Değirmenci’yi 60 saat sonra sağ olarak kurtardı. Enkazdan kurtarılan Değirmenci, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Türkiye’nın en uzaman arama kurtarma elemanlarından oluşan Erzurum AFAD ekibi, 140 personelle bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler aynı semtte bugün öğlen saatlerinde de 80 yaşındaki Abdurrahman Beyaz’a sağ olarak ulaşmıştı.