9 yaşındaki Şevval boğularak hayatını kaybetti

Artvin'in Arhavi ilçesinde Şevval Demir (9), serinlemek için girdiği denizde boğuldu.

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Artvin’de gerçekleşen olay, dün akşamüzeri, Arhavi ilçesi Doğukent Limanı mevkisinde meydana geldi. Ailesiyle deniz kıyısına giden Şevval Demir, serinlemek için suya girdi. Ancak Şevval, bir süre sonra gözden kayboldu.

Durumu fark eden annesi, Şevval’i aramak için denize girdi. Yüzme bilmediği için boğulma tehlikesi geçiren anne ile Şevval, çevredekiler tarafından kıyıya çıkarıldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından anneyle bilinci kapalı olan kızını Arhavi Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Ancak Şevval Demir, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Annenin sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi. (DHA)

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