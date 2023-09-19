Ablası tutuklandı, eski eniştesini vurdu
Karaman'da, ablasının tutuklanmasından sorumlu tuttuğu eski eniştesini tüfekle bacağından vuran şahıs, polis tarafından aranıyor.
Karaman’da yaşanan olay saat 20.30 sıralarında Yeni Mahalle 802 sokakta meydana geldi.
Ahmet D., sokakta karşılaştığı eski eniştesi Mustafa K. ile ablası Meliha D.’nin tutuklanıp, cezaevine konulmasının sorumlu tuttuğu için tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet D., otomobilden aldığı tüfekle Mustafa K.’ya ateş açtı. Bacaklarından yaralanan Mustafa K. kanlar içinde yığılırken, Ahmet D. ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Mustafa K., sağlık ekiplerince Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Meliha D.’nin, 1 yıl önce boşanma aşamasında iken eşi Mustafa K.’yı bıçakla yaraladığı ve yargılama sürecinin tamamlanmasının ardından da geçen hafta tutuklanıp, cezaevine konulduğu belirtildi.
Polis, kaçan Ahmet D.’yi yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)