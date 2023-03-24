Açık kamyon kapağına çarpan bisikletli kanlar içinde kaldı
Adana'nın Kozan ilçesinde kamyonun açık olan kasa kapağı, bisikletli Adem Bolat'a (49) çarptı. Ağır yaralanan Bolat hastaneye kaldırılırken, olan bitenden habersiz olan kamyon şoförü, yoluna devam etti.
Kaza, saat 09.30 sıralarında Adana- Kozan kara yolunda meydana geldi. Bisikletiyle sanayiden ilçe merkezine doğru giden Adem Bolat’a, arkasından gelen kamyonun açık olan kasa kapağı çarptı.
Bolat kanlar içinde yere yığılırken, yaşananlardan habersiz kamyon şoförü yoluna devam etti. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Adem Bolat Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, buradan da Seyhan Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
Polis kamyon şoförünün yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)