Adana’da bir kişi, haraç vermeyi reddettiği için av tüfeğiyle öldürüldü

Adana'da cep telefonu satıcılığı yapan Suriye uyruklu Ahmed Madarati (30), kimliği belirsiz bir şüpheliye haraç vermeyi kabul etmeyince silahlı saldırıya uğradı.

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Adana’nın Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi’nde saat 15.30 sıralarında cep telefonu satışı yapan Madarati’nin iş yerine gelen şüpheli, haraç istedi.

PEŞİNDEN KOVALAYARAK VURDU

Madarati’nin haraç vermeyi reddetmesi üzerine şüpheli, bu kez de cep telefonu vermesini istedi. Madarati’nin bu teklifi de reddetmesi üzerine şüpheli, iş yerinde av tüfeğiyle ateş açtı. Silahın tutukluk yapması üzerine Madarati, ara sokağa kaçtı. Şüpheli, Madarati’yi takip ederek av tüfeğiyle sokak ortasında vurdu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Madarati, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay anında dükkanda bulunan Madarati’nin ağabeyi Ammar Madarati, yaşananlarla ilgili “Bir çocuk gelip haraç istedi, vermeyince 3 cep telefonu istedi. Ahmed de vermeyeceğini söyleyince silahla ateş açtı. Ahmed kaçarken, peşinden gidip vurdu” dedi.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)