Adana’da bir kişi tartıştığı eski kayınpederini vurdu, kaçtığı otomobiliyle kaza yapıp öldü

Adana'nın Ceyhan ilçesinde Sezer Karagöz (31), tartıştığı eski kayınpederi Ahmet Ö.'yü (64) tabancayla ayağından vurdu. Olaydan sonra otomobiliyle kaçan Karagöz'ün kullandığı araç bozuk yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Karagöz, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Hamdilli Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Giresun’da askeri personel olduğu ve izne geldiği öğrenilen 1 çocuk babası Sezer Karagöz, çocuğunu görmek için 7 ay önce ayrıldığı eşinin babasıyla oturduğu Hamdilli Mahallesi’ndeki eve gitti.

Sezer Karagöz, çıkan tartışma sonrası eski kayınpederi Ahmet Ö.’yü ayağından vurdu. Olaydan sonra 46 AFB 568 plakalı otomobiliyle kaçan Karagöz, Ceyhan istikametine doğru seyir halindeyken bozuk olan yolda direksiyon kontrolünü yitirdiği araçla takla atıp, şarampole düştü.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, otomobilden yola savrulan Karagöz’ü, ilk müdahalenin ardından Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Karagöz, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Bacağına bir kurşun isabet eden Ahmet Ö. ise hastanede tedaviye alındı.

Sezer Karagöz’ün cenazesi, yapılan ön incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (DHA)